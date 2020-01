Telltale Games: The-Walking-Dead-Adventures kehren auf Steam zurück

Aktuell lässt sich die Adventure-Serie The Walking Dead noch nicht wieder überall erwerben (z.B. im Epic Games Store in Form der "Definitive Series"). Nach dem Zusammenbruch von Hersteller Telltale ( mittlerweile wieder neu eröffnet ) verschwanden die Spiele aus dem Steam-Store Laut pcgamer.com wird sich das aber bald ändern, denn im Verlauf dieser Woche sollen The Walking Dead Season 1, Season 2, A New Frontier sowie The Final Season wieder auf Steam zum Kauf bereitstehen - und zwar für jeweils 15 Dollar.