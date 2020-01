Telltale Games: The Walking Dead wieder komplett auf Steam erhältlich und erstmals auf Nintendo Switch

Aktualisierte Meldung vom 25.1.2020:

Ursprüngliche Meldung vom 22.1.2020:

Inzwischen hat Skybound Games sämtliche Staffeln von Telltales The Walking Dead nicht nur auf Steam wieder zugänglich gemacht, wo sie aktuell zum reduzierten Preis von je 11,24 Euro für die ersten drei und 17,99 Euro für die vierte Staffel verfügbar sind, sondern erstmals auch für Nintendo Switch , wo die Staffeln mit knapp 15 bzw. knapp 24 Euro zu Buche schlagen. Nur die erste und die letzte waren dort seit anderthalb Jahren erhältlich - jetzt stießen auch Staffel zwei und drei ( Neuland bzw. A New Frontier) dazu.Aktuell lässt sich die Adventure-Serie The Walking Dead noch nicht wieder überall erwerben (z.B. im Epic Games Store in Form der "Definitive Series"). Nach dem Zusammenbruch von Hersteller Telltale ( mittlerweile wieder neu eröffnet ) verschwanden die Spiele aus dem Steam-Store Laut pcgamer.com wird sich das aber bald ändern, denn im Verlauf dieser Woche sollen The Walking Dead Season 1, Season 2, A New Frontier sowie The Final Season wieder auf Steam zum Kauf bereitstehen - und zwar für jeweils 15 Dollar.