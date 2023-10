Telltale Games: Entlassungswelle trifft auch "The Wolf Among Us"-Macher

Telltale Games: Entlassungen schon Anfang September

In einer langen Liste von Entwicklerstudios, in denen jüngst Entlassungen vorgenommen wurden, istder nächste Leidtragende. Das bestätigte ein ehemaliger Entwickler namens J.H. gegenüber der Gaming-News-Seite Destructoid.Das Studio, das derzeit am Nachfolger zuarbeitet, habe demnach bereits Anfang September. Wie es um das Spiel steht, könne er derweil nicht sagen, da es hierfür eine Geheimhaltungserklärung gebe.Der ehemalige Telltale-Mitarbeiter J.H. führte aus, dass „die meisten von uns Anfang September“ den Job verloren haben. Wie viele es genau getroffen hat, ist dagegen nicht bekannt. Auch von offizieller Seite wurde darauf nicht näher eingegangen. „Aufgrund der aktuellen Marktlage mussten wir uns vor Kurzem leidertrennen“, so das Statement von Telltale Games. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht […] und unser Engagement bleibt unverändert bestehen.“Alle Projekte, die zu diesem Zeitpunkt in der Entwicklung waren, sind, nähere Updates gebe es jedoch nicht. Telltale Games war unter anderem verantwortlich für Story-Adventures zuoderverantwortlich, bevor es 2018 geschlossen wurde. Seit der Wiederbelebung durch LCG Entertainment ein Jahr später wurde mit The Expanse: A Telltale Series Ende Juli nur ein neues Spiel herausgebracht.Damit reiht sich Telltale Games in eineein, die in den vergangenen Wochen und Monaten Personal entlassen haben, so zum Beispiel Epic Games, CD Projekt Red oder BioWare. Letzte Woche wurde bekannt, dass, nachdem Sega mit Hyenas ein großes Projekt gecancelt hat; vor einigen Tagen gab es Berichte über