Shin Megami Tensei: Persona 3: Angeblich umfangreiches Remake in Entwicklung

Persona 3: Remake auf Niveau von Persona 5

Atlus' große Pläne für 2023

In wenigen Tagen erscheint Persona 3 Portable als Portierung für PC und moderne Konsolen. Womöglich ist das nicht das einzige Lebenszeichen: Aktuellen Gerüchten zufolge arbeitet Atlus an einem vollständigen Remake des Originals.Die Informationen stammen vom Resetera-Nutzer lolilolailo , der in der Vergangenheit bereits vorab leakte, dass Persona 5 Royal Persona 4 Golden und Persona 3 Portable dem Xbox Game Pass hinzugefügt werden. Damals sprach er bereits davon, dass Persona 3 außerdem als Remake erscheinen soll – und bestätigt dies nun noch einmal ausdrücklich.Das angebliche Remake, so lolilolailo weiter , soll in Sachen Optik und spielerischen Quality of Life-Features ähnlich zu Persona 5 ausfallen. Da das Original einst für die PlayStation 2 erschienen ist, wäre das auf jeden Fall ein recht großer technischer Sprung in die Moderne. Mehr ins Detail geht der Nutzer an der Stelle nicht.Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung von Persona 3 Portable gibt es jedoch einiges an Skepsis bezüglich der Wahrheit des Gerüchts. Auch dazu nimmt lolilolailo Stellung und schreibt, dass nicht jeder inhaltlich mit dem Persona 3 Remake zufrieden gestellt werden könnte. Für diese Spieler eignet sich die Neuveröffentlichung der Portable-Version.Dazu gilt es zu wissen, dass sich Persona 3 Portable in einigen Punkten von Persona 3 unterscheidet. Unter anderem könnt ihr in Portable in die Rolle einer weiblichen Hauptfigur schlüpfen und zudem mit männlichen Charakteren eine Romanze eingehen. Im Originalspiel war das seinerzeit nicht möglich.Ob das Remake von Persona 3 tatsächlich in Arbeit ist oder nicht, das lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht beantworten. Allerdings könnte solch ein Projekt durchaus zum japanischen Entwickler Atlus passen, denn der hat für das Jahr 2023 ein paar große Pläne Neben den Neuveröffentlichungen von Persona 4 Golden und Persona 3 Portable sollen in diesem Kalenderjahr noch weitere, bisher unangekündigte Spiele folgen. Welche? Das hat Atlus natürlich bisher nicht verraten.Es sei jedoch angemerkt, dass lolilolailo bislang mit keinem Wort erwähnte, dass das Remake von Persona 3 in diesem Jahr angekündigt werden oder gar erscheinen soll. Es ist sehr gut möglich, dass die Entwicklung noch einiges mehr an Zeit benötigt und gar nicht erst für 2023 eingeplant ist.Letztes aktuelles Video: E3Trailer 2007 1