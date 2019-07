Super Monkey Ball: Banana Blitz: HD: Aufpolierte Kugelaffen kullern von der Wii auf PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Super Monkey Ball: Banana Blitz (PS4) Screenshot - Super Monkey Ball: Banana Blitz (PS4) Screenshot - Super Monkey Ball: Banana Blitz (PS4) Screenshot - Super Monkey Ball: Banana Blitz (PS4) Screenshot - Super Monkey Ball: Banana Blitz (PS4) Screenshot - Super Monkey Ball: Banana Blitz (PS4)

Atlus und Sega haben eine HD-Umsetzung des Geschicklichkeitsspiels Super Monkey Ball: Banana Blitz für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Das Spiel erscheint am 29. Oktober 2019. Ursprünglich wurde das Spiel 2006 auf der Nintendo Wii veröffentlicht.· Super Monkey Ball: Banana Blitz in HD: Eine verbesserte Grafik, eine für jede Konsole optimierte Steuerung, ein brandneuer Minigame Modus namens „Decathlon“, in dem der Spieler an zehn Minispielen am Stück teilnehmen muss sowie Online-Leadboards machen Super Monkey Ball: Banana Blitz HD zum perfekten Einstieg für Neueinsteiger und Serien-Veteranen.· Online Leaderboards: Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie können Spieler mit anderen Spielern auf der ganzen Welt gegeneinander in den Modi “Time Attack” und “Decathlon” gegeneinander antreten."Letztes aktuelles Video: HD-Trailer