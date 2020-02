Grand Theft Auto 4: Bisherige Versionen werden auf die GTA 4: Complete Edition umgestellt; ohne Multiplayer

Rockstar Games hat eine Reihe von Änderungen angekündigt , die sicherstellen sollen, dass Grand Theft Auto 4 und Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City ( The Lost and Damned und The Ballad of Gay Tony ) in Zukunft noch gespielt werden können. Ab dem 19. März 2020 werden beide Spiele durch die Grand Theft Auto 4: Complete Edition auf digitalen Vertriebskanälen ersetzt. Aktuelle Speicherstände werden mit der GTA 4: Complete Edition kompatibel sein, jedoch werden Games for Windows Live, der Mehrspieler-Modus und die Leaderboards entfernt. Zudem werden die Radiosender RamJam FM, Self-Actualization FM und Vice City FM "kurzzeitig" ausgeschaltet.Spieler, die Grand Theft Auto 4 und Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City gekauft haben, erhalten ein Update auf die Grand Theft Auto 4: Complete Edition. Physische Versionen, die zuvor nicht mit Games for Windows Live aktiviert wurden, können mit dem Keycode auf der Rückseite des Handbuchs weiterhin aktiviert und auf die Grand Theft Auto 4: Complete Edition aktualisiert werden. Diejenigen, die das Spiel im "Games for Windows Live Digital Store" gekauft und dort aktiviert werden, müssen einen Social-Club-Account erstellen oder verbinden, um das Update auf die Grand Theft Auto 4: Complete Edition zu erhalten. Alle Nutzer des Spiels müssen mit dem Internet verbunden sein und ihre Kopie des Spiels authentifizieren.Mitte Januar 2020 wurde der Verkauf von Grand Theft Auto 4 auf Steam bereits eingestellt, da Microsoft die Unterstützung seines gescheiterten Service-Angebots beendet hat und es für Rockstar Games nicht mehr möglich war, neue Keys zu generieren, die man zum Verkauf anbieten kann ( wir berichteten ).