Bei Steam im Angebot: GTA 4 in der Complete Edition jetzt für nicht einmal sechs Euro abstauben

Während wir uns noch eine ganze Weile lang in Geduld üben müssen, ehe wirwohl sehnlichst herbeigewünschtes Spiel seit Gründung des Studios in den Händen halten dürfen, hatjetzt ein Angebot parat, das uns die Wartezeit aufzumindest etwas versüßt.Zwar giltvor allem gemessen an dem Erfolg des darauffolgenden fünften Grand Theft Auto-Teils nicht als der Fan-Favorit schlechthin, dennoch lohnt sich der Abstecher nach, bei dem ihr in der Rolle des Niko Bellic und in der Hoffnung auf ein besseres Leben dem amerikanischen Traum nachjagt.Klar, Grand Theft Auto 4 ist übernach seinem Erscheinen auch nicht mehr unbedingt ein grafischer Leckerbissen, dennoch ist die stilechte Optik der Reihe und ihr damit einhergehender Charme bis heute gut gealtert. Wer es damals versäumt hat, GTA 4 auf der Konsole durchzuspielen, kann sich dank des Steam Sales nun über eine günstige Gelegenheit freuen, dies endlich einmal auf demnachzuholen.Mit derbekommt ihr zum Preis vonnicht nur das eigentliche Open World-Abenteuer, sondern auch noch ein dick geschnürtes Paket bestehend aus The Ballad of Gay Tony und The Lost and Damned – obendrauf. Nur für die Hauptstory gibt HowLongToBeat eine Dauer von rundan und wenn ihr wirklich alles sehen und erledigen wollt, was GTA 4 zu bieten hat, seid ihr schnell einmal bei über 50 Stunden und mehr.Leider ist bei der damaligenvon GTA 4 einiges schiefgelaufen, sodass ihr noch heute unter Umständen ein paarvornehmen und die eine oder andereinstallieren müsst, sollte der Titel bei euch nicht auf Anhieb flüssig spielbar sein. Auch die Online-Funktionen, darunter der Multiplayer-Modus sowie das Ranglisten-System, stehen nicht länger zur Verfügung. Zum Preis von nicht einmal sechs Euro dürfte dies allerdings ein verkraftbares Übel sein.Wer noch immer nicht überzeugt ist, der hat zumindest noch etwas Zeit, sich das Angebot auf Steam durch den Kopf gehen zu lassen:läuft der Sale noch, ehe ihr ab dem 27. Mai wieder den üblichen Preis von 19,99 Euro löhnen müsst. Die Zeit könnt ihr beispielsweise nutzen, um einen, in dem Rockstars vierter Streich unter anderem mit dem Prädikatausgezeichnet wurde.Letztes aktuelles Video: The Choice