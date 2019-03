Heavy Rain: Wird im Epic Games Store für PC erscheinen; Beyond Two Souls und Detroit: Become Human auch - 4Players.de

Also wenn Epic mit ihrer überschüssigen Kohle dafür sorgt, dass Games portiert werden, die ich sonst wohl nie nativ am PC bekommen hätte - auch wenn ich sie halt erst ein Jahr später bei einem anderen Store kaufen werde (natürlich nicht mehr für den vollen Preis, ich bin ja nicht bescheuert), dann hab ich hier, nach einigen Monaten des verzweifelten Suchens endlich das erste für mich einigermaßen valide "Pro-Argument" für den Laden gefunden. Das geht zwar in den mittlerweile überall tausendfach diskutierten "Cons" völlig unter... aber ein Pluspunkt ist immernoch besser als kein Pluspunkt. Und wenn ihr schonmal beim Geld für Ports ausgeben seid... fragt doch mal bei Sony an, ob da mit "The Last Of Us" was geht... und bei Nintendo vielleicht wegen Breath Of The Wild. Ich wäre dir echt dankbar, Tim. Ich würde euch dafür dann sogar den Mist mit Ashen, Metro und The Outer Worlds verzeihen... vielleicht... was natürlich nicht heißen würde, dass ich irgendwas bei euch kaufe