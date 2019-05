Heavy Rain: Demo der PC-Version im Epic Games Store zum Download - 4Players.de

Eine Demo der PC-Version von Heavy Rain kann im Epic Games Store runtergeladen werden ( zur Demo ). Die Demo soll ungefähr 45 Minuten lang sein und die gleichen Inhalte wie die Demo auf der PlayStation 3 bieten, allerdings versprechen die Entwickler diverse Grafik-Verbesserungen (bis 4K-Auflösung und 60 fps).In zwei Kapiteln kann man die Rolle von Norman Jayden (Profiler des FBI, der die örtlichen Kräfte bei der Suche nach dem Origami Killer unterstützt) und Scott Shelby (Privatdetektiv, angeheuert von den Familien der letzten Opfer) übernehmen.Die Vollversion von Heavy Rain wird am 24. Juni 2019 für 19,99 Euro erscheinen. Die drei Spiele von Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human) erscheinen erstmals für PC im Epic Games Store (exklusiv für ein Jahr).Letztes aktuelles Video: PC-Trailer