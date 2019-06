Heavy Rain: PC-Version veröffentlicht; Auftakt im Video; Überblick über PC-Optionen - 4Players.de

Aktualisierung vom 25. Juni 2019, 18:46 Uhr:

Screenshot - Heavy Rain (PC) Screenshot - Heavy Rain (PC) Screenshot - Heavy Rain (PC) Screenshot - Heavy Rain (PC) Screenshot - Heavy Rain (PC) Screenshot - Heavy Rain (PC) Screenshot - Heavy Rain (PC) Screenshot - Heavy Rain (PC) Screenshot - Heavy Rain (PC) Screenshot - Heavy Rain (PC)

Ursprüngliche Meldung vom 25. Juni 2019, 00:01 Uhr:

Screenshot - Heavy Rain (PC) Screenshot - Heavy Rain (PC) Screenshot - Heavy Rain (PC) Screenshot - Heavy Rain (PC) Screenshot - Heavy Rain (PC) Screenshot - Heavy Rain (PC) Screenshot - Heavy Rain (PC)

Den Auftakt der PC-Version von Heavy Rain haben wir im folgenden (ungeschnittenen) Spielszenen-Video festgehalten. Nach dem Aufstehen, Duschen und Rasieren wird erstmal gearbeitet, bevor der Kindergeburtstag beginnt und Jason im Einkaufszentrum verschwindet. Auch die Steuerungskommandos, die von Controller auf Tastatur und Maus übertragen wurden, sind immer wieder zu sehen.Einen Überblick über sämtliche PC-Optionen (Grafik, Sound, Steuerung) bekommt ihr auf den folgenden Screenshots. Ob "Heavy Rain Chronicles: Episode One - The Taxidermist" ebenfalls in der PC-Fassung enthalten ist, konnte uns die PR-Agentur bisher nicht beantworten.Die PC-Version von Heavy Rain ist (zeitexklusiv für ein Jahr) im Epic Games Store für 19,90 Euro veröffentlicht worden. Das ursprünglich PlayStation-exklusive Spiel bietet auf dem PC 4K-Auflösung, Widescreen-Kompatibilität und eine Framerate von 60 fps. Eine Demo kann ebenfalls im Epic Games Store runtergeladen werden ( zum Download ).In Heavy Rain jagen die Spieler in den Rollen der vier Protagonisten den Origami-Killer. Unseren Test des Spiels auf der PlayStation 3 findet ihr hier "Der heutige Release der PC-Version von Heavy Rain ist unser erster Schritt als unabhängiger Publisher", so Guillaume de Fondaumière, Co-CEO von Quantic Dream. "Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human werden bald folgen. Somit können wir endlich PC-Nutzern weltweit unsere einzigartigen, preisgekrönten, emotionalen Titel zugänglich machen".Letztes aktuelles Video: PC Launch Trailer"Heavy Rain hatte schon immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich konnte zum ersten Mal über meine persönlichen Erfahrungen als Vater schreiben und ein eigenes, echtes Erlebnis als Basis für die Entwicklung eines Spiels verwendet. Jahre später konnten Millionen Menschen auf der ganzen Welt die Emotionen, die ich fühlte, als ich meinen Sohn in einer Mall verlor, mit mir teilen. Dabei beantworteten sie die simple, aber tiefgehende Frage: Wie weit gehst du für jemanden den du liebst?", äußert sich David Cage, CEO von Quantic Dream und Director von Heavy Rain. "Heute freuen wir uns, diesen Titel allen PC-Nutzern zugänglich zu machen. Auch sie können nun die verflochtenen Geschichten von Ethan Mars, dem Vater, der nach seinem Sohn sucht, dem FBI-Agenten Norman Jayden, der Journalistin Madison Page und dem Privatdetektiv Scott Shelby durchleben."