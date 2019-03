Castle Crashers: Remastered wird im Sommer 2019 auch für PlayStation 4 und Switch erscheinen - 4Players.de

Castle Crashers Remastered wird im Sommer 2019 auch für PlayStation 4 und Switch erscheinen . Die Switch-Version wird HD-Rumble, Nintendo Switch Online und einen lokalen Mehrspieler-Modus mit vier Joy-Cons unterstützen. Die Lichtleiste des Dualshock-Controllers der PS4 wird die passende Farbe der Spielfigur anzeigen. Der Remaster ist bereits auf PC und Xbox One verfügbar.Die überarbeitete Neuauflage von Castle Crashers soll fünfmal größere Textur-Auflösungen, 60 Bilder pro Sekunde, diverse Performance-Updates und Spielmechanik-Verbesserungen sowie ein neues Minispiel namens "Back off Barbarian" im Vergleich zur ursprünglichen Version beinhalten. Bei "Back off Barbarian" muss man via Steuerkreuz immer zahlreicher auftretenden Gegnern ausweichen muss.Letztes aktuelles Video: 10 Jahre