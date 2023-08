Metro 2033: Autor Dmitry Glukhovsky in seiner Heimat verurteilt

Glukhovsky befindet sich im Exil

Thriller-Autorwurde in seinem Heimatland Russland zu acht Jahren Haft verurteilt. Der Schriftsteller ist unter anderem Schöpfer der postapokalyptischen Romanreihe Metro, die als Vorlage für das Shooter-Gameund dessen Nachfolger dient. Dem 44-Jährigen wurde von der russichen Regierung „Verbreitung von wissentlich falschen Informationen“ vorgeworfen.Dies geht zurück auf einen Instagram-Post von 2022 - kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges - , in dem Glukhovsky russische Soldaten des Kriegsverbrechens beschuldigte. „Dies ist ein echter Krieg gegen eine ganze Nation – hört auf!“, war dort zu lesen und sollte wohl als Augenöffner für die russische Bevölkerung dienen.Dass er die Haftstrafe auch tatsächlich antreten muss, hat der Metro-2033-Autor bislang allerdings, befindet er sich doch gar nicht in Russland, sondern an einem nicht bekannten Ort im Ausland. In einem Interview mit der ARD im Mai diesen Jahres hatte Glukhovsky bereits gesagt, er „rechne damit, zumindest acht Jahre“ zu kriegen. Seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine sei „Russland zu einer richtigen Diktatur“ geworden, in der „keine andere Meinung, die von der Propaganda abweicht“ erlaubt sei, so der Schriftsteller.Dazu passt, dass das Gesetz, aufgrund dessen russische Staatsbürger wegen solcher „Falschinformationen“ verurteilt werden können, erst nach Beginn des Krieges erlassen wurde. Dmitry Glukhovsky wurde vom russischen Staat alseingestuft. Zum Jahrestag des ersten Angriffs auf die Ukraine schrieb er am 24. Februar 2023 auf Instagram: „Ich bin völlig davon überzeugt, dass dieser Krieg für Russland und unser Volk genauso zerstörerisch ist wie für das Volk der Ukraine.“