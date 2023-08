Metro 2033: Metro 2033-Autor in Russland zu acht Jahren Straflager verurteilt

Glukhovsky hatte schon mit Verurteilung gerechnet

Der russische Schriftsteller, Autor der Metro-Reihe, aus der auch das Shooter-Gameentstanden ist, wurde in seinem Heimatland zu acht Jahren Straflager verurteilt. Grund dafür ist, dass er in den sozialen Medien Nachrichten gepostet hat, in denen er russische Soldaten beschuldigt, Verbrechen in der Ukraine begangen zu haben. Dies sei von der russischen Regierung als „Verbreitung von wissentlich falschen Informationen“ ausgelegt worden.Genauer geht es wohl um einen Instagram-Post, den Glukhovsky schon im März 2022, also kurz nach Beginn des Krieges, abgesetzt hatte. Darin wollte er seine Follower mit den Worten „Dies ist ein echter Krieg gegen eine ganze Nation – hört auf!“ aufrütteln.Dass er die Haftstrafe auch tatsächlich antreten muss, hat der Metro-2033-Autor bislang allerdings, befindet er sich doch gar nicht in Russland, sondern an einem nicht bekannten Ort im Ausland. In einem Interview mit der ARD im Mai diesen Jahres hatte Glukhovsky bereits gesagt, er „rechne damit, zumindest acht Jahre“ zu kriegen. Seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine sei „Russland zu einer richtigen Diktatur“ geworden, in der „keine andere Meinung, die von der Propaganda abweicht“ erlaubt sei, so der Schriftsteller.Dazu passt, dass das Gesetz, aufgrund dessen russische Staatsbürger wegen solcher „Falschinformationen“ verurteilt werden können, erst nach Beginn des Krieges erlassen wurde. Dmitry Glukhovsky wurde vom russischen Staat alseingestuft. Zum Jahrestag des ersten Angriffs auf die Ukraine schrieb er am 24. Februar 2023 auf Instagram: „Ich bin völlig davon überzeugt, dass dieser Krieg für Russland und unser Volk genauso zerstörerisch ist wie für das Volk der Ukraine.“