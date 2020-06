Burnout Paradise: Remastered: Neuauflage des Rennspiels auf Switch gestartet

Screenshot - Burnout Paradise (Switch) Screenshot - Burnout Paradise (Switch) Screenshot - Burnout Paradise (Switch) Screenshot - Burnout Paradise (Switch) Screenshot - Burnout Paradise (Switch) Screenshot - Burnout Paradise (Switch)

Am 19. Juni 2020 hat Electronic Arts Burnout Paradise Remastered auch für Nintendo Switch veröffentlicht - und das sowohl als Download via eShop als auch als Boxversion im Handel (Preis: 49,99 Euro). Aur PC, PlayStation 4 und Xbox One ist die Neuauflage von Criterions Rennspiel bereits vor zwei Jahren erschienen (zum Test ).Spielbeschreibung des Herstellers: "Mache 'Action' zu deinem zweiten Vornamen, wenn du in Burnout Paradise Remastered die Straße dominierst. Stelle dein Können und deine Ausdauer auf die Probe, während du Vollgas gibst. Rase durch die hektische Innenstadt und wilden Gebirgsstraßen. Ramme dich durch den Verkehr, zerstöre deine Gegner und nutze die frei befahrbare Stadt, um Abkürzungen zu entdecken. Lass deine Freunde Staub fressen und finde deinen Weg an die Spitze - oder baue einen spektakulären und verheerenden Unfall.Vollgepackt mit 8 zusätzlichen Inhalten, über 130 Fahrzeugen, neuen Gebieten wie Big Surf Island und Hunderten von Online-Herausforderungen. Genieße adrenalingeladene Stunts und mutwillige Zerstörung in einem der besten Arcade-Rennspiele. Vollständig optimiert für die Nintendo Switch in 60 FPS, inklusive Pinch-and-Pull-Kartensteuerung für einfache Navigation. Burnout Paradise Remastered ist der ultimative Auto-Spielplatz, auf dem du mit Freunden oder unterwegs spielen kannst."Letztes aktuelles Video: Remastered Launch Trailer Switch