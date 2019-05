Bethesda Softworks: QuakeCon Europe angekündigt; Hauptaugenmerk auf DOOM Eternal - 4Players.de

Bethesda Softworks wird in diesem Jahr (erstmalig) die "QuakeCon Europe" veranstalten. Sie wird am Freitag/Samstag, den 26./27. Juli 2019, in den Printworks in London stattfinden ( Tickets ). Das kostenfreie Event wird parallel zu seinem Gegenstück in Dallas (USA) abgehalten.Das Hauptaugenmerk bei diesem zweitägigen Event liegt auf DOOM Eternal , das erstmals öffentlich außerhalb Nordamerikas spielbar sein wird - passend zum "Year of DOOM". "Zusätzlich wird es jede Menge bestehender und bislang unveröffentlichter Titel zum Spielen geben: Wolfenstein: Youngblood, RAGE 2, QUAKE Champions, Fallout 76 und The Elder Scrolls Online warten ebenfalls auf spielewütige Fans", schreibt Bethesda in der Ankündigung. Ansonsten wird es einen Retro-Bereich, Galerien, Panels, eine Tabletop-Ecke etc. geben.