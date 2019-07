Bethesda Softworks: QuakeCon 2019 mit Doom Eternal, Fallout 76 und TESO steht an - 4Players.de

Am kommenden Wochenende findet die diesjährige QuakeCon statt. Die Hausmesse von id Software und Bethesda Software findet diesmal in Dallas (USA) sowie in London (Großbritannien) statt und steht im Zeichen von Doom bzw. Doom Eternal Die Doom-Eternal-Keynote beginnt am Freitag (26. Juli) um 18.00 Uhr europäischer Zeit. Im Anschluss blicken führende Köpfe von id Software, MachineGames, Bethesda Game Studios und Bethesda Softworks auf Doom zum 25-jährigen Jubiläum zurück und betrachten u. a. den Einfluss des Spiels auf das Shooter-Genre.Am Samstag (27. Juli) wird ab 17 Uhr bekanntgegeben, wie es mit Fallout 76 weitergehen wird. Die Entwickler wollen über die Updates für den Abenteuermodus, Nuclear Winter und Wastelanders (menschliche NPCs, Dialoge mit Konsequenzen und Vault-Raids) sprechen. Ab 18 Uhr sollen dann live Spielszenen aus Doom Eternal gezeigt werden. Ab 21 Uhr rückt die Entwicklung von The Elder Scrolls Online in den Vordergrund.Übertragen werden die Panels und Keynotes live via Twitch inkl. Twitchdrops ) und auf QuakeCon.tv . Die Veranstalter haben folgenden Plan herausgegeben, wobei zu beachten ist, dass die Zeitangaben in CDT (Central Daylight Time) sind. Zur MESZ-Umrechnung müssen jeweils sieben Stunden addiert werden.