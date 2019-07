Bethesda Softworks: Doom, Doom 2 und Doom 3 für PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht; Bethesda.net-Account erforderlich - 4Players.de

An diesem Wochenende findet bekanntlich die QuakeCon 2019 im "Year of Doom" statt und passend dazu sind die drei Klassiker Doom, Doom 2 und Doom 3 auf PlayStation 4, Switch und Xbox One in den entsprechenden digitalen Stores veröffentlicht worden. Doom kostet 4,99 Euro. Doom 2 ist für 4,99 Euro erhältlich. Der Preis von Doom 3 liegt bei 9,99 Euro. Doom und Doom 2 sind außerdem für Mobile-Geräte mit Android und iOS verfügbar.Allerdings ist für die Nutzung der Doom-Klassiker auf allen Plattformen ein Bethesda.net-Account erforderlich - obwohl entsprechende Angaben bisher nicht in der Produktbeschreibung (zum Beispiel im Nintendo eShop ) zu finden sind. Aktuell zeigen sich die Bethesda.net-Account-Server auch ein wenig überlastet.