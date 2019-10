Bethesda Softworks: Fallout Legacy Collection für PC angekündigt - 4Players.de

Ab sofort vorbestellbar: Fallout Legacy.



Bethesda hat die Veröffentlichung der Fallout Legacy Collection für PC angekündigt. Die Spiele-Sammlung wird am 25. Oktober 2019 ausschließlich in Deutschland und Großbritannin erscheinen. Das Paket umfasst Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 Game of the Year Edition, Fallout New Vegas Ultimate Edition und Fallout 4 Game of the Year Edition. Der Preis wird 39,99 Euro betragen.