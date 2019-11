Bethesda Softworks: Neues Studio aus ehemaligen Mitarbeitern von Human Head (Rune 2) geformt - 4Players.de

Die Human Head Studios, die erst gestern Rune 2 veröffentlicht hatten, haben wenige Stunden nach dem Verkaufsstart ihre Pforten geschlossen. Wie es mit dem Wikinger-Action-Rollenspiel weitergehen wird, ist noch unklar. Auf dem offiziellen Twitter-Account wurde jedenfalls ein Patch in Aussicht gestellt.Bethesda Softworks hat schnell reagiert und sämtlichen Mitarbeitern des Studios eine neue Arbeitsstelle in einem neuen Studio (Roundhouse Studios) angeboten. Neue Projekte würden sich bereits in Entwicklung befinden, heißt es in einer Stellungnahme . Creative Director Chris Rhinehart, der ehemalige Frontmann von Human Head, wird das neue Studio leiten.Die Human Head Studios hatten Prey (2006) entwickelt und schon für Bethesda an Prey 2 gearbeitet, bevor das Projekt eingestellt wurde. Seither arbeiteten sie an The Quiet Man, dem eingestellten Survived By und Rune 2. Auch an Batman: Arkham Origins und BioShock Infinite waren sie beteiligt.