Bethesda Softworks: Aktionen zum 20-jährigen Jubiläum der Arkane Studios, Arx Fatalis bis Ende Mai kostenlos

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Arkane Studios will Bethesda in den kommenden drei Wochen das Jubiläum mit diversen Aktionen feiern. Dazu zählen eine Reihe an Livestreams, Video und Gewinnspielen über den offiziellen Twitch-Kanal geben. Neben der internationalen Anlaufstellen sind auch Livestreams auf dem deutschen Twitch-Kanal geplant.Wer außerdem Teil der Community Arkham Outsiders wird und bis zum 31. Mai, 16 Uhr MESZ den Newsletter abonniert, erhält kostenlos eine Version von Arx Fatalis, dem ersten Spiel des Studios, das man sich über den Bethesda.net-Launcher laden und installieren kann. Darüber hinaus erhalten alle Outsiders-Mitglieder das digitale Artbook mit dem Titel The Art of Arkane.Im folgenden Video lässt Bethesda die letzten 20 Jahre Revue passieren und feiert das Studio, das am 12. Oktober 1999 in Lyon gegründet wurde und seit 2010 zu Zenimax Media gehört. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite , die anlässlich des Jubiläums eingerichtet wurde.