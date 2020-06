Bethesda Softworks: QuakeCon findet online im August statt

This year we’re celebrating #QuakeCon @ Home! Join us for a global online event taking place August 7-9, including livestreams, tournaments, charity fundraising, and a few fun secrets.



Stay tuned for more details in the coming weeks! pic.twitter.com/fGs5JF3k8c



— QuakeCon (@QuakeCon) June 25, 2020

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte auch die QuakeCon in diesem Jahr nicht wie gewohnt als Live-Event stattfinden. Allerdings hat man sich bei Bethesda und id Software jetzt dazu entschlossen, die Verantstaltung online mit vielen Livestreams und Turnieren abzuhalten. Wie Eurogamer.net meldet, gibt es jetzt auch einen konkreten Termin für die Online-Alternative: Die "QuakeCon at Home" findet vom 7. bis 9. August statt und markiert gleichzeitig das 25-jährige Jubiläum. Mehr Details will man in den kommenden Wochen veröffentlichen.