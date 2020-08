Bethesda Softworks: Programmplan der "QuakeCon at Home"

QuakeCon Digital Welcome mit Pete Hines: 18:00 Uhr MESZ

Panel-Diskussion: Repräsentation in Videospielen: 23:00 Uhr MESZ

Prey, ein Rückblick mit Schauspielerin Janina Gavankar und Lead Producer Susan Kath: 00:00 Uhr MESZ (des Folgetags)

Doom-Eternal-Panel mit Hugo Martin & Marty Stratton: 01:30 Uhr MESZ (des Folgetags)

CHAD: A Fallout 76 Story Podcast - QuakeCon at Home Edition: 21:00 Uhr MESZ

Dishonored-Tabletop-RPG mit Harvey Smith von Arkane Studios: 00:00 Uhr MESZ (des Folgetags)

Fallout 76: Free-Play des globalen Community-Teams: 14:00 Uhr MESZ

Dishonored-Tabletop-Fortsetzung: 19:00 Uhr MESZ

Quake World Championship - Grand Finals: 23:00 Uhr MESZ

Programmplan von Bethesda International

Programmplan von Bethesda Deutschland

"Quake kostenlos! - Fans, die sich während der QuakeCon bei ihrem Bethesda.net-Konto anmelden, erhalten über den Bethesda.net Launcher eine kostenlose digitale Kopie von Quake.

Spenden und Quake 2 freischalten - Sobald wir unser Spendenziel von 10.000 Dollar erreicht haben, erhalten alle Fans zudem auch auf eine kostenlose Kopie von Quake 2! Wir schalten das Spiel im Bethesda.net Launcher dann kurz nach dem Event frei.

Ingame-Begleiter für ESO - Spieler die sich jeden Tag bei einem der offiziellen ESO-Streams mit dabei sind und zuschauen, erhalten ein einzigartiges QuakeCon-Twitch-Drop: ein Flammenatronach-Pony - zusätzlich zu den Kronen-Ouroboroskisten! Hinweis: Vorab müssen allerdings das ESO- und das Twitch-Konto verknüpft sein.

QuakeCon-Slayer-Skin für DOOM Eternal - Bis zum 11. August können sich DOOM Eternal-Spieler ingame einen kostenlosen QuakeCon-Slayer-Skin, ein Spielersymbol und ein Abzeichen auf allen Plattformen sichern!

Railgun-Skin für Quake Champions - In Quake Champions gibt es einen kostenlosen, exklusiven QuakeCon-2020-Skin für die Railgun.

Sheepsquatch-Outfit und dämonische Varianten des Mr.-Fuzzy-Rucksacks für Fallout 76 - Dieses kostenlose Goodie gibt es das ganze Con-Wochenende hindurch auf allen Plattformen im Atomic Shop."

Der Zeitplan für die 25. QuakeCon, die "QuakeCon at Home", steht fest. Bethesda und id Software planen einen "Superstream", der 60 Stunden lang Live-Inhalte aus der ganzen Welt bietet (Influencer-Streams, Live-Konzerte, Spendenaktionen und Entwickler-Panels). Die digitale Veranstaltung beginnt am 7. August um 18:00 Uhr (MESZ) mit dem "QuakeCon Digital Welcome". Am 10. August um 05:00 Uhr wird die Show beendet. Es folgen Auszüge aus dem Programm, die von Bethesda hervorgehoben wurden.Freitag, 7. AugustSamstag, 8. AugustSonntag, 9. AugustWohltätigkeitsaktionen Bethesda : "Wir freuen uns, die Spendentradition der QuakeCon auf globaler und lokaler Ebene fortzuführen. Zuschauer können mit uns zusammen direkt über den QuakeCon at Home-Stream an Organisationen spenden, darunter Direct Relief, UNICEF, NAACP Legal Defense and Educational Fund, The Trevor Project und natürlich auch an unseren deutschen DOOM WOOD! Die QuakeCon at Home wird auch neue exklusive 'Dogvahkiin'- und 'Catodemon'-T-Shirts im Angebot haben, wobei der vollständige Erlös an unseren langjährigen Tieradoptionspartner, Dallas Pets Alive, sowie der international tätige Tierwohlorganisation FOUR PAWS geht."Kostenlose Games und Ingame-Goodies