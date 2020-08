Bethesda Softworks: The Elder Scrolls Online und Doom Eternal werden für PS5 und Xbox Series X erscheinen

Bethesda hat soeben bestätigt, dass The Elder Scrolls Online und Doom Eternal auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen werden. Diejenigen, die einen der beiden Titel auf PlayStation 4 oder Xbox One besitzen oder noch kaufen, werden kostenlos ein Upgrade auf die Next-Gen-Umsetzungen erhalten, sobald diese Versionen verfügbar sind. Konkrete Angaben zu den geplanten Verbesserungen auf den kommenden Konsolen wurden nicht gemacht. Darüber hinaus arbeiten die Entwickler daran, dass beide Titel zum Start der neuen Konsolen die Abwärtskompatibilität unterstützen. Bethesda : "In den kommenden Wochen und Monaten werden wir weitere Informationen zu The Elder Scrolls Online und DOOM Eternal für Xbox Series X und PlayStation 5 veröffentlichen, einschließlich des erwarteten Veröffentlichungszeitraums und einer Liste von Verbesserungen. Obwohl wir noch keine Neuigkeiten zu unserem weiteren Titelkatalog bekanntgeben können, arbeiten wir daran, kostenlose Upgrades für Besitzer bereits erhältlicher Bethesda-Titel anzubieten, die wir auch in die nächste Konsolengeneration bringen."Am 7. August um 18:00 Uhr (MESZ) wird außerdem die "QuakeCon Digital" beginnen ( Details ).