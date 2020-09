Bethesda Softworks: Engine für Starfield und Elder Scrolls VI wird komplett überarbeitet

Bethesda hat für das kommende Science-Fiction-Rollenspiel Starfield und das Fantasy-Epos The Elder Scrolls VI der hauseigenen Engine eine komplette Überarbeitung spendiert. Das hat Todd Howard in einem Beitrag auf der Firmen-Webseite bekannt gegeben, wo er sich in erster Linie zur Microsoft-Übernahme äußert. Laut seinen Worten handelt es sich um die größten Veränderungen am technologischen Fundament seit The Elder Scrolls IV: Oblivion."Diese neuen System sind optimiert für die riesigen Welten, die wir so gerne erschaffen. Dabei betrifft der Generationssprung nicht nur die Grafik, sondern auch CPU und die Datenübertragung. Das hat zu der größten Überarbeitung unserer Engine seit Oblivion geführt. All diese neuen Technologien treiben unsere erste neue Marke seit 25 Jahren an, Starfield, und auch The Elder Scrolls VI", so Howard.