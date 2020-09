Bethesda Softworks: Umsetzungen auf andere Konsolen werden nach Übernahme von Fall zu Fall entschieden

Wie geht es nach der ZeniMax-Übernahme durch Microsoft in Zukunft für Bethesda Softworks weiter? Erscheinen zukünftige Spiele fortan nur noch für PC- und Xbox-Plattformen oder werden weiterhin auch andere Systeme mit Doom, Wolfenstein, Elder Scrolls & Co bedient?Dazu hat sich Xbox-Chef Phil Spencer gegenüber dem Wirtschaftsdienst Bloomberg geäußert. Die gute Nachricht: Microsoft schließt Umsetzungen auf Plattformen von Mitbewerbern nicht per se aus. Allerdings wolle man von Fall zu Fall entscheiden, ob eine Veröffentlichung abseits von PC, Xbox und Game Pass ins Auge gefasst wird.Microsofts CEO Satya Nadella betont in diesem Zusammenhang, dass es für die strategischen Ansätze innerhalb des Unternehmens wichtig sei, eigene Inhalte möglichst breit zu streuen.