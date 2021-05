Bethesda Softworks: Die offiziellen Foren werden geschlossen; Discord als zentrale Anlaufstelle

Bethesda hat angekündigt , dass die offiziellen Foren auf Bethesda.net komplett geschlossen werden, da sich u.a. die kommunikativen Gewohnheiten der Community mit der Zeit verändert hätten. Stattdessen will der Publisher in Zukunft auf eine Bündelung bei Discord setzen - abseits von Support-Tickets ( Hilfe-Portal ), Subreddits und Social Media. Die Schließung der Foren betrifft aber nicht die separaten Foren von The Elder Scrolls Online."Nach vielen gemeinsamen Jahren, in denen sich unsere wundervolle Community leidenschaftlich ausgetauscht, uns Feedback gegeben und Ideen mit uns geteilt hat, haben wir beschlossen, unsere Foren auf Bethesda.net zu schließen. Hier kamen wir zusammen, um über großartige Games zu plaudern, zu diskutieren, Geschichten zu erzählen und unsere Leidenschaft zu teilen. Über die Jahre gab es einige Veränderung, doch die Community ist mit uns und unseren Games gewachsen. Inzwischen gibt es jedoch eine Vielzahl an Wegen, über die man kommunizieren kann. Daher wollen wir weiterziehen und den Austausch auf die Plattformen bringen, wo ihr euch eh schon alle tummelt. Um den direkten Draht zu unserer Community nicht zu verlieren, wechseln wir von den Bethesda.net-Foren auf unsere offiziellen Discord-Server. Natürlich bleiben unsere Community-Teams auf Reddit und Social Media aktiv, und über das Hilfeportal steht unser Support auch weiterhin mit Rat und Tat bei Problemen zur Seite", heißt es von offizieller Seite Ab dem 24. Mai werden die Bethesda.net-Foren auf "nur lesen" gestellt. Danach soll man 30 Tage Zeit haben, um gewünschte Inhalte zu speichern, bevor diese nicht mehr abrufbar sind. Ab dem 6. Juli werden die die kleineren, weniger aktiven Foren-Kategorien archiviert.Die Discord-Anlaufstellen:Modifikationen waren ebenfalls ein beliebtes Thema in den Bethesda.net-Foren. Hierzu heißt es:"Ja, Mods wurden auch auf den Foren kommentiert. Wir legen den Mod-Autoren also nahe, ihre Social-Media-Konten oder ihren eigenen Discord-Server in den Mod-Beschreibungen zu verlinken. So kann die Community weiterhin Feedback geben, kommentieren und sich austauschen. Allgemeine Mod-Diskussionen könnt ihr gerne auf unseren offiziellen Discord-Servern führen."