Bethesda Softworks: QuakeCon at Home: Streaming-Programmplan

"Welcome to QuakeCon 2021 mit Pete Hines & Erin Losi: 20:00 Uhr MESZ

'Celebrating 25 Years of Quake' (25 Jahre Quake) mit id Software und MachineGames: 20:05 Uhr MESZ – Kevin Cloud und Marty Stratton von id Software sprechen mit Jerk Gustafsson von MachineGames über den Einfluss und das Vermächtnis des originalen Quake, das in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag feiert.

'Deep Dive into DEATHLOOP' (DEATHLOOP unter der Lupe) mit Arkane Lyon: 20:30 Uhr MESZ – Arkane Lyon fesseln die Fans mit Einzelheiten zum kommenden konsolenexklusiven PlayStation 5-Titel DEATHLOOP und sprechen dabei vor allem auch über die Multiplayer-Komponente.

Fallout 76 – 'Making Appalachia Your Own with Fallout Worlds' (Mit Fallout Worlds zum eigenen Appalachia): 21:00 Uhr MESZ – Das Team von Fallout 76 wirft einen Blick auf die Entwicklung des Spiels und das anstehende „Fallout Worlds“-Update.

'Inside the Award-Winning The Elder Scrolls Online' (Abtauchen in das preisgekrönte The Elder Scrolls Online) mit den ZeniMax Online Studios: 21:30 Uhr MESZ – Matt Firor und Rich Lambert lassen die Fans tief in ESO abtauchen, sprechen über die großartigen Erweiterungen des Spiels und verraten, was neue Spieler:innen von dem vielfach ausgezeichneten MMO erwarten dürfen.

'Reliving the Opening of Skyrim' (Skyrim – Ein Wiedersehen in Himmelsrand) mit den Bethesda Game Studios: 22:00 Uhr MESZ – „Hey, Ihr da! Endlich seid Ihr wach.“ Wir feiern zusammen den 10. Geburtstag des Rollenspiels und erleben die ersten Schritte in Skyrim, während die Macher interne Geschichten zum Besten geben und sich an die Entwicklung des Titels zurückerinnern.

DOOM Eternal-Studio-Update mit Marty und Hugo: 22:30 Uhr MESZ – Marty Stratton und Hugo Martin von id Software bringen die Fans auf den neuesten Stand, was gerade alles rund um DOOM Eternal passiert.

Fallout 76-End-Game-Guide: 05:00 Uhr MESZ (Folgetag)

Fallout 76 - 'Playing with UFC Middleweight Rob Whittaker' (Spielen mit dem ehemaligen UFC-Mittelgewichts-Champion Rob Whittaker): 06:30 Uhr MESZ (Folgetag)



Fallout 76 – UK-Stream Team Build-a-Thon: 15:30 Uhr MESZ

'Let's Talk Quake' (Ein Plausch über Quake) mit Digital Foundry: 16:45 Uhr MESZ

'DEATHLOOP Meets its Makers' (Die Stimmen von DEATHLOOP kommen zu Wort): 20:15 Uhr MESZ

'WeRateDog's Matt Nelson and Pete Hines Rate Dogs & More' (Matt Nelson von WeRateDogs und Pete Hines bewerten Hunde & mehr): 21:30 Uhr MESZ

'Code Orange vs Quake Music Video Debut' (Code Orange vs. Quake-Musikvideo-Premiere): 22:15 Uhr MESZ

'Fundraising and Raising Heck' (Spenden sammeln und die Hölle entfesseln) mit Anna Maree: 23:00 Uhr MESZ

The Elder Scrolls Online – 'Dungeon Speed Run Competition' (Verlies-Speedrun-Wettbewerb): 00:30 Uhr MESZ (Folgetag)

Exklusiver Auftritt von Trivium: 02:00 Uhr MESZ (Folgetag)

'Skyrim – 10th Anniversary Interactive Fun Run' (Skyrim - Interaktiver Spendenlauf zum 10. Geburtstag) mit Gus Johnson: 03:00 Uhr MESZ (Folgetag)

The Elder Scrolls Online – Mates of Oblivion-Dungeon-Runs: 06:30 Uhr MESZ (Folgetag)

The Elder Scrolls Online – MissMollyMakes – 'An Epic Banquet' (Ein episches Bankett): 07:45 Uhr MESZ (Folgetag)



DOOM Eternal - 'Prayer vs. Slayer': 15:30 Uhr MESZ

ESO – 'Through Flames of Ambition' (Durch Flames of Ambition) mit dem UK-Stream-Team: 16:45 Uhr MESZ

DOOM Eternal - 'BATTLEMODE Community Bonanza!' (BATTLE-MODUS-Community-Glücksregen): 20:15 Uhr MESZ

Fallout 76 – 'C.A.M.P. Love It or Nuke It' (C.A.M.P. zelebrieren oder atomisieren): 21:30 Uhr MESZ

Quake World Championship Grand Finals: 22:45 Uhr MESZ

The Elder Scrolls Online – 'Live Art Creation' (Live-Kunstwerk): 00:30 Uhr MESZ (Folgetag)"

In der kommenden Woche findet die QuakeCon 2021 statt - abermals im Format "QuakeCon at Home" via Livestream "Wir feiern die QuakeCon mit Livestreams, die Updates zu bestehenden und kommenden Spielen, Turniere, Spendenaktionen, Hundewelpen (!!!), musikalische Darbietungen, Giveaways, Celebritys, Entwickler-Panels und vieles mehr auf den Bildschirm bringen", schreibt der Publisher.Die QuakeCon beginnt am 19. August um 20:00 Uhr MESZ mit einer kurzen Begrüßung, danach geht es mit themenbezogenen Panels weiter. So wird Deathloop ab 20:30 Uhr ausführlich vorgestellt und um 21:00 Uhr steht das Fallout-Worlds-Update für Fallout 76 im Mittelpunkt. Um 22:30 Uhr soll es dann um Doom Eternal gehen. Weitere Details und Beschreibungen zu den Panels gibt es hier Donnerstag, 19. AugustFreitag, 20. AugustSamstag, 21. AugustCharity-Aktionen: "Wir freuen uns, erneut die Spendentradition der QuakeCon auf globaler und lokaler Ebene fortzuführen. Zuschauer:innen können mit uns zusammen direkt über den QuakeCon-Stream an Organisationen spenden, darunter Asian Americans Advancing Justice (AAJC), NAACP Legal Defense and Educational Fund, The Trevor Project und UNICEF. Die QuakeCon hat auch neue und exklusive „Pugcubus“- und „Catloop“-T-Shirts im Angebot. Custom Ink teilt alle Erlöse aus dem Verkauf dieser T-Shirts mit unserem langjährigen Tieradoptionspartner aus Dallas, Dallas Pets Alive, sowie FOUR PAWS, einer international tätigen Tierwohlorganisation. Sie können die T-Shirts hier kaufen: customink.com/fundraising/quakecon"