Bethesda: Pete Hines verabschiedet sich nach 24 Jahren in den Ruhestand

Bethesda: Pete Hines verabschiedet sich nach zwei Jahrzehnten in den Ruhestand

Beitut sich aktuell so einiges: Nachdem der Release vonerfolgreich über die Bühne gebracht wurde, blicken Fans der populären- und-Reihen der Zukunft bereits freudig entgegen. Doch einer wird in dieser keine größere Rolle mehr spielen:Der bisherigebeendet seine langatmige Karriere im Unternehmen, in der er die vergangenenlang den Ton angab, um sich künftig einem „aufregenden neuen Kapitel“ in seinem Leben zu widmen.Was damit ganz konkret gemeint ist, lässt Hines offen. Allerdings gibt ein Twitter-Post des Bethesda-Veteranen etwas mehr Aufschluss: Hier heißt es, dass er sich in den Ruhestand zurückzieht, um künftig anderenundvon ihm nachgehen zu können. Außerdem würde er sich einfach gerne mehr Zeit nehmen, sein Leben zu genießen.Diesei ihm keineswegs leichtgefallen, jedoch spürte er, dass es der richtige Zeitpunkt gewesen ist, seine „fantastische Karriere“, die sich in dem „unglaublichen Launch von Starfield“ gegipfelt hat, zu beenden. Dennoch handele es sich bei seinem Rücktritt keineswegs um einen– seine Liebe für Bethesda und die dort arbeitenden Menschen sei nie erloschen und er würde niemals aufhören, ein Teil der „unglaublichen Community“ zu sein.Zu guter Letzt bedankt er sich noch bei allen Fans, die ein Teil der Gemeinschaft sind und ihm in seiner Zeit im Unternehmen ihre Unterstützung zukommen ließen, ebenso wie bei den großartigenund, die unter dem Bethesda-Banner stehen. Abschließend beschreibt er die Zeit alsViele andere bekannte Branchenvertreter, darunter Xbox-Chef, reagierten auf Hines' Post und verabschiedeten das, indem sie ihm für sein Engagement und seine Zeit in der Spieleindustrie dankten. Hines heuerte bereits in den späten 90er-Jahren beim Marketing-Zweig des Unternehmens an und drückte Titeln wieoder auch der, seinen Stempel auf.