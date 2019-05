Devil May Cry: Klassiker wird auf Nintendo Switch erscheinen - 4Players.de

Entfesselt mit Devil May Cry das berühmte Abenteuer, das den legendären Dante hervorbrachte.

Diesen Sommer auf #NintendoSwitch @NintendoDE 😈 pic.twitter.com/bKrVS7UUgL — CAPCOM Germany (@CAPCOM_Germany) 6. Mai 2019

Capcom wird den Klassiker Devil May Cry im Sommer 2019 auch auf Switch veröffentlichen. Gemeint ist tatsächlich der erste Teil der Reihe und nicht die Devil May Cry: HD Collection , die bekanntlich Devil May Cry (2001), Devil May Cry 2 (2003) und Devil May Cry 3: Dante's Awakening Special Edition (2006) umfasst. Ob noch weitere DMC-Titel für Switch umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Weitere Angaben machte das Unternehmen nicht.Capcom über Devil May Cry. Das Spiel "steht bis heute für unvergleichliches Dämonenschnetzeln mit Stil. Der ikonische Hauptcharakter mit dem silbernen Haarschopf Dante ist der Sohn einer menschlichen Mutter und eines teuflischen Vaters namens Sparda. Dies verleiht Dante die immensen Fähigkeiten eines Halbdämons und diese nutzt er um sich den Horden der Dunkelheit entgegenzustellen und einen Ein-Mann-Krieg zur Rettung der Menschheit anzettelt."