Crisis Core - Final Fantasy 7: Kommt als Remaster auf aktuelle Konsolen und PC

Das erste Lebenszeichen seit 14 Jahren



Umso überraschender ist jetzt die Ankündigung von Square Enix auf dem Event zum 25. Jubiläum von Final Fantasy 7: Crisis Core wird überarbeitet und als "Reuninon" für alle aktuellen Plattformen veröffentlicht. Wie der Publisher ankündigte, wird das Remaster des PSP-Klassikers neue 3D-Modelle, eine vollständige Sprachausgabe sowie neue Musik-Arrangements umfassen.



Trailer und Release-Zeitraum



Passend zur Ankündigung wurde auch ein Trailer des Remasters veröffentlicht, der einen Einblick in die Überarbeitung des Action-Rollenspieles gibt. Hier zeigt sich: auch Oberflächen und Beleuchtung scheinen eine Frischzellenkur erhalten zu haben.



Crisis Core - Final Fantasy 7 Reunion soll noch in diesem Winter erscheinen. Angepeilt ist ein Release auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.





