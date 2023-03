Left 4 Dead: Hinweis auf dritten Teil in Counter-Strike 2 aufgetaucht

Left 4 Dead 3: Die Priorität liegt für Valve bei null

Findige Fans sind in den Spieldateien vonauf einen Hinweis gestoßen, der auf einen dritten Teil der Left 4 Dead-Reihe deutet. Doch leider macht dieser eher wenig Hoffnung auf den Release des Titels.Nachdem erst vor einiger Zeit und ohne großes Tamtam bekannt wurde, dass Publisher Valve wieder an eigenen Spielen arbeitet, folgte auch schonin der virtuellen Realität. Mit Counter-Strike 2 brachte man sich ebenfalls erst kürzlich wieder ins Gespräch. Warum es für Left 4 Dead 3 trotzdem schlecht aussieht, verrät der jüngst aufgetauchte Hinweis.Konkret geht es dabei um ein paar wenige Zeilen im Code von Counter-Strike 2, auf die Reddit-Nutzer Pap3s vor wenigen Tagen hinwies. Dabei ist Left 4 Dead 3 als solches betitelt und wir sehen einige mehr oder minder aussagekräftige Kategorien, in denen verschiedene Werte eingetragen sind:Auffallend ist dabei der Punkt "Priority", bei dem ein "none" eingetragen ist. Die Zeile liest sich zumindest, als hätte das Spiel auch weiterhin keine wirkliche Priorität bei den Entwicklern von Valve. Derweil diskutieren die Reddit-Nutzer über den tieferen Sinn des Funds. Denn ob er wirklich zu heißen hat, dass wir Left 4 Dead 3 erst einmal nicht zu Gesicht bekommen, oder sich die Spielemacher einfach nur einen Spaß daraus gemacht haben, die CS 2-Spieler hinters Licht zu führen, bleibt vorerst offen.Vielleicht ist es aber auch mehr als das und es steckt ein cleverer Marketing-Gag hinter der Aktion, um Left 4 Dead 3 wieder ins Gespräch zu bringen. Auf der anderen Seite erteilte Valve den Fans der Reihe erst im Jahre 2020 eine deutliche Abfuhr, indem man erklärte,Letztes aktuelles Video: LiveInterview mit Gabe Newell GC