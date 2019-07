Independent Games: G2A hält Kreditkartenbetrug bei Keys für unwahrscheinlich und schlägt Blocking-Tool vor - 4Players.de

PCGamer.com berichtet, dass G2A.com zunächst am 5. Juli in einem Statement behauptet habe, dass solche Betrugsfälle extrem unwahrscheinlich seien - und das das Problem allgemein künstlich aufgebauscht worden sei. Heute habe G2A zudem auf seinem Web-Auftritt vorgeschlagen , ein Key-Blocking-Tool für Entwickler anzubieten. Das größte Problem mit unrechtmäßig verkauften Codes liege nämlich bei Review-Keys für Spieletests, Youtube-Berichterstattung etc. - sowie Keys aus "Giveaways", bei denen mit Bots oder anderen Methoden die Regeln umgangen worden seien.



Das Tool soll es teilnehmenden Entwicklern ermöglichen, jene Keys dort aufzuführen, die sie nicht auf Verkaufsplattformen sehen wollen (also z.B. die erwähnten Keys für Marketing-Zwecke). Noch habe G2A nicht mit der Arbeit an dem Tool begonnen. Voraussetzung dafür sei, dass sich mindestens 100 Entwickler innerhalb eines Monats dafür anmelden. Die Liste sei öffentlich, zeitaufwändig und teuer, so der Händler, der weiter ausführt:



"Wir sind uns bewusst, dass dieser Vorschlag nicht alle Probleme beseitigt. Viele Entwickler würden ihre Spiele gerne dauerhaft vom freien Markt entfernen."









Des Weiteren habe G2A zehn Magazinen vorgeschlagen, ein vorformuliertes "Advertorial" zum Thema des "beinahe unmöglichen" Kreditkartenbetrugs bei Keys zu veröffentlichen, so PCGamer.com . Im Nachhinein seien die Outlets gebeten worden, die Herkunft des Textes zu verschleiern. Als Beweis dafür wird ein Twitter-Post von Indie-Games-Plus-Redakteur Thomas Faust angeführt:

G2A hat auf die scharfe Kritik an eigenen Geschäftspraktiken reagiert. Mike Rose (Chef von No More Robots) und Rami Ismail von Vlambeer hatten kürzlich erklärt , dass sie mit Verkäufen ihrer Download-Spiele beim bekannten Key-Reseller kaum Geld verdienen würden oder sogar Verluste einfahren würden. Grund dafür sei u.a., dass diese Keys häufig mit Kreditkartenbetrug zusammenhingen und daher kostspieligen Buchhaltungsaufwand mit Kreditkartenfirmen nach sich zögen.