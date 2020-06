Independent Games: Sehr großes Spiele-Paket für Gleichheit und Gerechtigkeit bei Itch.io

Aktualisierung vom 15. Juni 2020, 14:55 Uhr:



Ursprüngliche Meldung vom 08. Juni 2020, 11:50 Uhr:

Das große "Bundle for Racial Justice and Equality" (Paket für Gleichheit und Gerechtigkeit) ist in den vergangenen Tagen noch deutlich größer geworden. Mittlerweile sind in dem Paket über 1.700 Titel (Spiele, Assets etc.) für insgesamt fünf Dollar enthalten. Die Aktion endet in 18 Stunden. Bisher haben über 685.000 Leute das Bundle auf Itch.io gekauft und mehr als 7 Mio. Dollar gesammelt. Zumal es möglich ist, mehr als fünf Dollar zu spenden ( zur Website ). Alle Einnahmen aus diesem Paket werden zwischen dem "NAACP Legal Defense and Educational Fund" und dem "Community Bail Fund" aufgeteilt.Bei Itch.io wird das angekündigte "Bundle for Racial Justice and Equality" (Paket für Gleichheit und Gerechtigkeit) angeboten. Für fünf Dollar bekommt man Zugang zu 742 Spielen/Titeln von 564 Entwicklern. Der Gesamtwert soll in etwa 3.470 Dollar betragen. Schon über 200.000 Pakete wurden verkauft. Das Einnahmeziel liegt bei 5 Millionen Dollar. Aktuell steht der Geldzähler bei 2,4 Millionen Dollar ( zur Website ).In dem Paket sind u.a. Night in the Woods, Celeste, Overland, Oxenfree, Minit, Mausritter, A Short Hike, Shipwreck, Cook, Serve, Delicious! 2!!, Mable & The Wood, The Space Between etc. enthalten. Sämtliche Spiele werden als DRM-freie Versionen zum direkten Download via Itch.io angeboten (keine Steam-Keys etc.).