Independent Games: Spiele-Paket für Rassengleichheit und Gerechtigkeit bei Itch.io

Bei Itch.io wird das angekündigte "Bundle for Racial Justice and Equality" (Paket für Rassengleichheit und Gerechtigkeit) angeboten. Für fünf Dollar bekommt man Zugang zu 742 Spielen/Titeln von 564 Entwicklern. Der Gesamtwert soll in etwa 3.470 Dollar betragen. Schon über 200.000 Pakete wurden verkauft. Das Einnahmeziel liegt bei 5 Millionen Dollar. Aktuell steht der Geldzähler bei 2,4 Millionen Dollar ( zur Website ).In dem Paket sind u.a. Night in the Woods, Overland, Oxenfree, Minit, Mausritter, A Short Hike, Shipwreck, Cook, Serve, Delicious! 2!!, Mable & The Wood, The Space Between etc. enthalten. Sämtliche Spiele werden als DRM-freie Versionen zum direkten Download via Itch.io angeboten (keine Steam-Keys etc.).Alle Einnahmen aus diesem Paket werden zwischen dem "NAACP Legal Defense and Educational Fund" und dem "Community Bail Fund" aufgeteilt.