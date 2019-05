Ghostbusters - The Video Game: Gerücht: Remaster in Entwicklung - 4Players.de

Wenn man der Datenbank der taiwanesischen Altersklassifikationsstelle ("Taiwan Digital Game Rating Committee") Glauben schenken darf , dann befindet sich ein Remaster von Ghostbusters: The Video Game in Entwicklung . Als Publisher wird Mad Dog Games (NBA Playground und Shaq Fu: A Legend Reborn) genannt. Die aufgeführte Website http://playghostbusters.com/ ist jedoch nicht erreichbar. Ghostbusters: The Video Game Remastered ist für Xbox One und "ab 12 Jahren" gelistet.Offiziell angekündigt wurde Ghostbusters: The Video Game Remastered bisher nicht. Ghostbusters: The Video Game erschien 2009 für PC, PS2, PS3, NDS, PSP, Wii und Xbox 360. Unseren Test findet ihr hier . Das Spiel feiert in diesem Jahr also seinen zehnten Geburtstag.