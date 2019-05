Ghostbusters - The Video Game: Remaster für PC, PS4, Switch und Xbox One angekündigt - 4Players.de

"Authentisches Ghostbuster-Erlebnis: Das Spiel enthält die Stimmen und die Gesichter von Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis und Ernie Hudson in einer Geschichte, die eigens von den Machern des Films - Dan Aykroyd und Harold Ramis - geschrieben wurde.

Einzigartiges Gameplay: Erlebt eine einzigartige Geisterjagd, bei der ihr euch mit Upgrade-fähigen Waffen in zerstörbaren Umgebungen rangelt und raffinierte Fallen stellt. Testet das Feuer eures Teams in gigantischen Boss-Kämpfen.

Story-Kampagne: Spielt eine einzigartige Geschichte, in der ihr sowohl bekannte als auch brandneue Geister in ganz New York bekämpft und jagt."

Das Gerücht hat sich bestätigt. Mad Dog Games (Publisher) und Saber Interactive (Entwickler) haben Ghostbusters: The Video Game Remastered für PC (Epic Games Store), PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt. Die überarbeitete Version des Spiels soll im Laufe des Jahres erscheinen.Ghostbusters: The Video Game erschien 2009 für PC, PS2, PS3, NDS, PSP, Wii und Xbox 360. Unseren Test findet ihr hier . Das Spiel feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag.Letztes aktuelles Video: Remastered - Reveal TrailerFeatures (laut Hersteller):