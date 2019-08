Ghostbusters - The Video Game: Remaster wird Anfang Oktober veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Ghostbusters - The Video Game (PC) Screenshot - Ghostbusters - The Video Game (PC) Screenshot - Ghostbusters - The Video Game (PC) Screenshot - Ghostbusters - The Video Game (PC)

Die HD-Neuauflage von Ghostbusters - The Video Game wird am 4. Oktober für PC (Epic Games Store), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Es wird in den digitalen Stores der jeweiligen Plattformen und als Box-Version für PS4, Switch und Xbox One erhältlich sein.Publisher Saber Interactive schreibt: "Ghostbusters: The Video Game Remastered erzählt eine einzigartige Geschichte von Dan Aykroyd und Harold Ramis, die die von den Fans geliebte Kombination aus übernatürlicher Komik und Schrecken einfängt. Die HD-Neuauflage erscheint dabei pünktlich zum 35. Geburtstag des ersten Ghostbusters-Films. Als Neuling im Team unterstützen Spieler ihre Lieblingscharaktere aus den Filmen, wiedervereint durch die Stimmen von Aykroyd, Ramis, Bill Murray und Ernie Hudson als Stantz, Spengler, Venkman und Zeddemore. Ebenfalls zu hören sind Annie Potts, Brian Doyle-Murray, William Atherton und Max von Sydow."Ghostbusters: The Video Game erschien 2009 für PC, PS2, PS3, NDS, PSP, Wii und Xbox 360. Unseren Test findet ihr hier . Das Spiel feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag.Letztes aktuelles Video: Remastered - Reveal Trailer