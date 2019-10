Ghostbusters: The Video Game: Remastered: HD-Neuauflage veröffentlicht; keine deutsche Sprachausgabe - 4Players.de

Ghostbusters: The Videogame Remastered ist von Saber Interactive veröffentlicht worden. Die HD-Neuauflage des Actionspiels ist für PC ( Epic Games Store : 20,99 Euro), PlayStation 4 (29,99 Euro), Switch (34,99 Euro) und Xbox One (29,99 Euro) erhältlich. Die Konsolen-Versionen sind auch als Box-Fassungen im Einzelhandel verfügbar. Das Spiel bietet keine deutsche Sprachausgabe. Lediglich englische Sprachausgabe und deutsche Untertitel sind enthalten.Der Publisher schreibt über die HD-Neuauflage: "Manhatten ist wieder einmal erneut überrannt von Geistern, Dämonen und anderen paranormalen Kreaturen, welche von einer mysteriösen Macht entfesselt wurden und nur die Ghostbusters können dieses Böse zurückdrängen in seine Dimension, woher auch immer es gekommen sein mag. Die Spieler jagen und fangen eine Vielzahl an neuen und berühmt-berüchtigten Ghoulen und Erscheinungen - alles komplett überarbeitet in HD Auflösung - mit cooler Ausrüstung und Waffen, aufregenden Bosskämpfen und zerstörbaren Umgebungen. (...) Als der neue Rekrut in der Ghostbusters-Crew bilden die Spieler gemeinsam ein Team mit ihren Lieblingscharakteren aus den Filmen. Dabei sind Stantz, Spengler, Venkman und Zeddemore selbstverständlich mit ihren Originalstimmen von Dan Aykroyd, Harold Ramis, Bill Murray und Ernie Hudson vertreten."Ghostbusters: The Video Game erschien 2009 für PC, PS2, PS3, NDS, PSP, Wii und Xbox 360. Unseren Test findet ihr hier . Das Spiel feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag.Letztes aktuelles Video: Remastered Launch Trailer