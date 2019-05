Epic Games: Wird mit dem "BAFTA Special Award" ausgezeichnet - 4Players.de

Die British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) wird Epic Games am 12. Juni 2019 im Rahmen einer Veranstaltung im The London West Hollywood Hotel mit einem Special Award auszeichnen. In der Pressemitteilung wird vor allem die Unreal Engine als Grundlage zahlloser Spiele (Hellblade: Senua's Sacrifice, What Remains of Edith Finch, Rocket League, Mass Effect, BioShock, die Arkham-Serie etc.) genannt, aber auch die Gears-of-War-Serie und Fortnite werden erwähnt. Derzeit setzt das Unternehmen seine Innovationskraft in der etablierten Branchenpraxis fort und fördert die Spieleentwicklungs-Community, heißt es weiter. Letzteres bezieht sich auch auf den Epic Games Store.Dr. Jo Twist (Officer of the Order of the British Empire), Vorsitzende des Games Committee der BAFTA, sagte: "Wir freuen uns, den diesjährigen Sonderpreis an Epic Games zu vergeben. Nachdem die Kreativität und Phantasie von Entwicklungsteams aller Größenordnungen im Laufe der Jahre gefördert wurde - von denen viele BAFTAs gewonnen haben - ist es richtig, ihren großen Beitrag mit diesem Sonderpreis zu würdigen, als Teil des Engagements der BAFTA, die Besten im Spiele-Bereich zu feiern und zu fördern. Epic steht an der Spitze der Entwicklung der globalen Spieleindustrie und die Auswirkungen ihrer Innovationen sind unbestreitbar."Tim Sweeney, Gründer und CEO von Epic Games, sagte: "Wir alle bei Epic Games fühlen uns geehrt, dass BAFTA die Unreal Engine für hervorragende Technologie ausgezeichnet hat und wir teilen diese Anerkennung mit unseren Partnern und der kreativen Gemeinschaft."Einen BAFTA Special Award hatten u. a. Nolan North, Brandon Beck und Marc Merrill (im Namen von Riot Games), Brenda Romero, Amy Hennig und Markus Persson erhalten.