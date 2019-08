Epic Games: Neues Studio in Köln mit Streaming-Technologie-Fokus gegründet - 4Players.de

Epic Games hat eine neue Zweigstelle eröffnet , und zwar in Köln. Das Studio wird von den Gründern von Factor 5 (Turrican und Star Wars: Rogue Squadron) geleitet. Epic Games Cologne wird sich auf neue Formen interaktiver Medien und auf Streaming-Technologien fokussieren. Das Unternehmen beschreibt diese Geschäftsfelder als Wachstumsbereiche.Die Mitarbeiter des Faktor-5-Teams, darunter Julian Eggebrecht (Epic Games Director of Online Technology) und Achim Moller (Cologne Studio Director), waren vor dem Engagement bei Epic Games vor allem im Bereich der Bereitstellung (Distribution) von Medien tätig. Sie arbeiteten u. a. mit Netflix, Amazon und Hulu zusammen und fungierten als Technologiepartner für Nintendo und Sony.Epic Games hat derzeit fast 200 offene Stellen an Dutzenden von Standorten weltweit und nimmt auch Bewerbungen für das Kölner Studio entgegen.