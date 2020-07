Epic Games: Sony investiert 250 Mio. Dollar; gemeinsame Vision: Konvergenz von Spielen, Filmen und Musik

Epic Games bestätigte derweil, dass sie ihre Software/Produkte auch weiterhin auf anderen Plattformen veröffentlichen werden. Epic will sich bei der Entwicklung plattformübergreifender Technologien im Allgemeinen neutral verhalten hat. Ob Sony irgendeinen direkten Vorteil aus der Investition zieht, geht aus der geschäftlichen Vereinbarung nicht klar hervor.

Sony hat 250 Millionen Dollar in Epic Games ( Unreal Engine Fortnite ) investiert, dies teilten beide Unternehmen laut VentureBeat mit. Damit hält Sony eine Minderheitsbeteiligung (keine Kontrolle auf die Unternehmensführung).Epic Games hat in drei früheren Finanzierungsrunden bis heute 1,58 Milliarden Dollar gesammelt (plus die 250 Mio. Dollar von Sony). Im Jahr 2012 erhielt das Unternehmen eine Investition von Tencent in Höhe von 330 Millionen Dollar für eine 40%-ige Beteiligung. Der genaue Prozentanteil, den Sony hält, wurde nicht verraten.Sony und Epic Games wollen damit ihre bereits enge Zusammenarbeit weiter ausbauen, um den Stand der Technik in den Bereichen Technologie, Unterhaltung und sozial vernetzte Online-Dienste voranzutreiben. Die Unreal Engine 5 wurde im vergangenen Monat bereits auf einer PlayStation 5 demonstriert. Der CEO von Epic (Tim Sweeney) erklärte, dass beide Unternehmen an der Schnittstelle von Kreativität und Technologie arbeiten würden und eine gemeinsame Vision von sozialen 3D-Echtzeit-Erlebnissen teilen würden, die zu einer Konvergenz von Spielen, Film und Musik führen werden. Er sagte auch, dass beide Parteien planen würden, ein "offeneres und zugänglicheres digitales Ökosystem für alle Nutzer und Inhaltsschöpfer" aufzubauen.Laut unbestätigten Berichten von GamesBeat hat Epic Games im Jahr 2019 Einnahmen in Höhe von 4,2 Milliarden Dollar verzeichnet und einen Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) in Höhe von 730 Millionen Dollar ausgewiesen. Für 2020 werden ein Umsatz von 5 Milliarden Dollar und ein EBITDA von 1 Milliarde Dollar prognostiziert. Allein im April sollen die Einnahmen von Fortnite (wegen der Pandemie) auf 400 Millionen Dollar gestiegen sein. Im Jahr 2018 betrugen die Einnahmen ca. 5,6 Milliarden Dollar - mit einem EBITDA von 2,9 Milliarden Dollar. Epic verwendete einen Großteil dieses Geldes für Investitionen in den Epic Games Store, den Personal-Ausbau (für Fortnite), die Unreal Engine und einige Akquisitionen.