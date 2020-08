Epic Games: Erste Ergebnisse der gerichtlichen Auseinandersetzung mit Apple bzgl. Fortnite und Unreal Engine

Die ersten Ergebnisse der juristischen Auseinandersetzung zwischen Apple und Epic Games liegen vor. Die US-Richterin Yvonne Gonzalez Rogers hat eine einstweilige Verfügung erlassen, die es Apple verbietet, die Apple-Entwickler-Accounts von Epic Games zu entfernen oder Updates der Unreal Engine auf iOS-Betriebssystemen von Apple zu verweigern. Dieser Schritt würde zu einem "potenziell erheblichen Schaden für die Unreal-Engine-Plattform und für die Spieleindustrie im Allgemeinen führen, einschließlich für Dritt-Entwickler und Gamer", heißt es in dem Gerichtsdokument via PC Gamer . Apple hatte angedroht, die Entwickler-Accounts von Epic Games am 28. August zu terminieren ( wir berichteten ).Bezüglich der Verbannung von Fortnite aus dem App Store kam es zu der erwarteten Entscheidung. Apple wird nicht verpflichtet, Fortnite wieder im App Store verfügbar zu machen. "Die gegenwärtige missliche Lage scheint von [Epic Games] selbst verursacht worden zu sein", urteilte der Richter ( Details ). "Epic Games steht es weiterhin frei, seine Vereinbarungen mit Apple beizubehalten, während dieser Rechtsstreit weitergeht". Die Klage soll erst im April 2021 vor Gericht verhandelt werden.In den virtuellen Konferenzen zwischen Anwälten und Richtern wurden auch die Argumente wiederholt. Epic stellte klar, dass sie großen Schaden erleiden würden, wenn Fortnite und die Unreal Engine aus dem App Store entfernt werden würden - und verwies auf Kundenbeschwerden, Rufschädigung und behauptete, dass einige Entwickler die Unreal Engine bereits aufgeben würden. Apple wiederholte seine Botschaft, dass der Schaden von Epic selbst verschuldet sei. Fortnite müsse einfach wieder in den "Status quo" zurückversetzt werden - also auf die Version, die den Regeln aus dem App Store entsprach. In diesem Punkt seien sich Apple und der Richter einig.Die angestrebten Maßnahmen gegen die Unreal Engine hingen zum Teil von einer Formalität ab, und zwar ob Epic Games eine singuläre Unternehmenseinheit ist oder nicht. Im Wesentlichen wurde der Vertrag für Fortnite im App Store mit Epic Games abgeschlossen, während der Vertrag für die Unreal Engine mit Epic Games International S.a.r.l. abgeschlossen wurde - also zwei unterschiedliche Unternehmen, von denen Apple behauptet, sie sei nur eine Scheinfirma.Die Anwälte von Apple und Epic werden am 28. September erneut zusammenkommen. Abermals soll eine einstweilige Verfügung verhandelt werden, und zwar ob Fortnite und die Unreal Engine bis zum April 2021, wenn der Fall offiziell vor Gericht verhandelt wird, auf der Plattform von Apple verbleiben können oder nicht.Themenüberblick: