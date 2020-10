Epic Games: Gerichtsverfahren mit Apple startet im Mai 2021; Microsoft startet Store-Initiative

"Developers will have the freedom to choose whether to distribute their apps for Windows through our app store. We will not block competing app stores on Windows.

We will not block an app from Windows based on a developer’s business model or how it delivers content and services, including whether content is installed on a device or streamed from the cloud.

We will not block an app from Windows based on a developer's choice of which payment system to use for processing purchases made in its app.

We will give developers timely access to information about the interoperability interfaces we use on Windows, as set forth in our Interoperability Principles.

Every developer will have access to our app store as long as it meets objective standards and requirements, including those for security, privacy, quality, content and digital safety.

Our app store will charge reasonable fees that reflect the competition we face from other app stores on Windows and will not force a developer to sell within its app anything it doesn’t want to sell.

Our app store will not prevent developers from communicating directly with their users through their apps for legitimate business purposes.

Our app store will hold our own apps to the same standards to which it holds competing apps.

Microsoft will not use any non-public information or data from its app store about a developer’s app to compete with it.

Our app store will be transparent about its rules and policies and opportunities for promotion and marketing, apply these consistently and objectively, provide notice of changes and make available a fair process to resolve disputes."





Pcgamer.com gibt allerdings zu bedenken, dass nicht nur Apple, sondern auch Microsoft eine dreißigprozentige Gebühr für manche Verkäufe verlange, z.B. im Rahmen der Xbox-Konsolen-Apps und -Spiele. Für andere Programme würden bei Microsoft dagegen lediglich 15 Prozent fällig.

Der Rechtsstreit zwischen Epic Games und Apple (mehr zu den Hintergründen hier hier und hier ) geht laut pcgamer.com am 3. Mai 2021 in die heiße Phase. Wie eine Ankündigung des Gerichts vom 6. Oktober erläutert (einzusehen auf Courtlistener.com ), startet dann die Hauptverhandlung ohne Jury.Vorher soll es zudem bereits am 19. Oktober eine "Fallmanagement-Konferenz" (also eine Art Anhörung zur Beschleunigung des Verfahrens) geben, gefolgt von einer "Pretrial-Conference" am 21. April. Ob das Verfahren mit klassischer Präsenz, virtuell oder in einer Mischung aus beidem ausgetragen wird, sei noch unklar.Microsoft hatte sich bereits zuvor in einen Teilbereich des Streits eingeschaltet und Position für Epic Games bezogen . Gestern habe sich das Unternehmen gewissermaßen erneut hinter Epics Standpunkt gestellt und selbst ein Statement zu "zehn Prinzipien für den Microsoft-Store unter Windows" verkündet. In dem Statement werden zwar weder Epic, Apple noch der iOS-Appstore erwähnt, es würden aber klare Unterscheidungen zwischen Apples und Microsofts Online-Stores herausgestellt, so das Magazin. Der Artikel auf Microsofts offiziellem Blog erläutert:"Für Software-Entwickler sind App-Stores zu einem entscheidenden Portal geworden, mit dem sie die weltweit beliebtesten digitalen Plattformen erreichen. Wir und andere haben Fragen dazu aufgeworfen und manchmal Bedenken über App-Stores auf anderen digitalen Plattformen ausgedrückt. Wir wissen allerdings auch, dass wir das, was wir predigen, auch selbst befolgen sollten. Daher führen wir heute zehn Prinzipien ein, die auf den Ideen und der Arbeit der Coalition for App Fairness (CAF) aufbauen, um Wahlmöglichkeiten zu fördern, Fairness zu sichern und Innovationen unter Windows 10 - unserer beliebtesten Plattform - und unserem eigenen Microsoft-Store in Windows 10 zu begünstigen."Dazu gehören z.B. die Beteuerung, keine konkurrierenden Stores unter Windows zu blockieren. Auch das Geschäftsmodell eines Entwicklers und seiner Services bzw. inhalte solle nicht zu einer Sperrung führen. Es werden allerdings auch einige Grundlagen in den Bereichen "Sicherheit, Privatsphäre, Qualität, Inhalte und digitaler Sicherheit" erwähnt, die einzuhalten seien. Des Weiteren ist von "angemessenen" Gebühren die Rede, die an Plattformbetreiber Microsoft abzuführen seien. Hier die komplette Liste an Grundsätzen: