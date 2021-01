Epic Games: Übernahme von RAD Game Tools

Epic Games hat das Unternehmen RAD Game Tools gekauft. Das hat der Entwickler und Publisher auf der offiziellen Webseite verkündet. Bisher kamen die von RAD entwickelten Technologien nach Angaben von Epic in fast 25.000 Spielen zum Einsatz. Das Ziel wird jetzt darin bestehen, die mächtigen Werkzeuge von RAD direkt in die Unreal Engine zu integrieren, wovon sowohl Entwickler als auch Spieler profitieren sollen.Darüber hinaus soll RAD das bestehende Geschäft weiterführen und seine Technologien an interessierte Unternehmen lizenzieren dürfen - auch solche, die nicht auf die Unreal Engine setzen."Wir wissen aus erster Hand, wie beeindruckend die Kompressionstechnologie von RAD ist. Wir haben sie bereits dazu genutzt, die Ladezeiten und Qualität unserer beliebtesten Spiele zu verbessern, inklusive Fortnite. Das RAD-Team beinhaltet die weltweit besten Experten in den Bereichen Kompression, Video sowie Entwickler-Werkzeuge und wir sind begeistert, sie in der Epic-Familie willkommen zu heißen", so Kim Libreri, CTO bei Epic Games.