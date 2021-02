Epic Games: MetaHuman Creator: Erstellung aufwändiger, menschlicher Figuren in vergleichsweise kurzer Zeit

Epic Games hat mit dem "MetaHuman Creator" eine Cloud-App vorgestellt , welche die Erstellung aufwändiger, menschlicher Figuren für digitale Anwendungen deutlich beschleunigen soll. Demnach soll die App es möglich machen, digitale Modelle von Menschen in Echtzeit in weniger als einer Stunde zu realisieren - früher soll dieser Prozess mehrere Wochen oder Monate gedauert haben. Der Hersteller spricht von einem noch nie dagewesenen Standard in Sachen "Qualität, Authentizität und Realismus". Der in der Cloud-App erstellte Charakter kann im Anschluss exportiert und herunterladen werden, um ihn in Unreal Engine v4.26.1 zu animieren (Rigged & Ready) bzw. zu nutzen. Beispiele können auf der MetaHuman-Creator-Website runtergeladen werden.Epic Games hatte in der Vergangenheit die beiden Studios 3Lateral und Cubic Motion gekauft, die sich beide auf dieses Gebiet spezialisiert hatten.