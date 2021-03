Epic Games: Tonic Games Group übernommen, inkl. Mediatonic mit Fall Guys: Ultimate Knockout

😶📣 We're delighted to announce that Mediatonic has joined the @EpicGames family! Read all about this in the official announcement:https://t.co/d1wu2Hx7KY



— Mediatonic (#FallGuysSeason4 😎) (@Mediatonic) March 2, 2021





The Devolver Digital team is proud of our work with @Mediatonic over the past ten years and wish them all the love and success on their new journey!



More details on the Mediatonic blog: https://t.co/gMR89ztbiL pic.twitter.com/059QySSf1T



— Devolver Digital (@devolverdigital) March 2, 2021

Die Tonic Games Group ist von Epic Games übernommen worden. Zu der Unternehmensgruppe gehören u.a. Mediatonic ( Fall Guys: Ultimate Knockout ), The Irregular Corporation ( PC Building Simulator Good Company ), Fortitude Games und Tonic U.Bei Fall Guys soll sich am "Gameplay" nichts ändern. Epic Games wird weiterhin in die Entwicklung des Spiels investieren, um den Spielern auf allen Plattformen "ein tolles Erlebnis" zu bieten, heißt es in der Ankündigung. Das etwas andere Battle-Royale-Spiel wird weiterhin auf PC, PlayStation und bald auch auf Switch und Xbox verfügbar sein. Ein angekündigter Fragen-&-Antworten-Artikel ( FAQ ) wurde noch nicht veröffentlicht. Der bisherige Publisher (Devolver Digital) wünscht Tonic Games jedenfalls viel Erfolg für die Zukunft."Abgesehen von der gemeinsamen Vision unserer Teams sehen wir ein enormes Potenzial im Zusammenschluss mit Epic. Ob es darum geht, unsere eigenen Spiele zu den besten zu machen, die sie sein können oder andere Spieleentwickler zu befähigen, sie von einer Idee zu einem kommerziellen Erfolg zu begleiten, wir wissen, dass wir gemeinsam in der Lage sein werden, größere Höhen zu erreichen", sagte Paul Croft (Mitbegründer und Chief Games Officer der Tonic Games Group)."Es ist kein Geheimnis, dass Epic in den Aufbau des Metaverse investiert und Tonic Games teilt dieses Ziel. Während Epic daran arbeitet, diese virtuelle Zukunft aufzubauen, brauchen wir großartige kreative Talente, die wissen, wie man starke Spiele, Inhalte und Erlebnisse entwickelt", so Tim Sweeney, Epic-Games-Gründer und CEO.