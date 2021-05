Epic Games: Investierte laut Leak bis 2019 über 1 Mrd. Dollar in Exklusivtitel und 115 Mio. für Borderlands 3

Screenshot - Epic Games (PC)

Der Rechtsstreit zwischen Epic Games und Apple erweist sich derzeit als riesige Fundgrube für Hintergrund-Infos zur Spiele-Branche, die im Laufe des Verfahrens an die Öffentlichkeit gelangen. PCGamer.com berichtet z.B. von Ausgaben von knapp über 1 Mrd. Dollar, die Epic Games bis Ende September 2019 für 105 Exklusivtitel zugesagt habe. Die entsprechende Info stammt aus einem "Review of Performance and Strategy"-Dokument.Ein ebenfalls interessantes Detail im Dokument sind demnach die 115 Mio. Dollar, die für die sechsmonatige Borderlands-3 -Exklusivität ausgegeben worden seien. Diese habe sich aus 15. Mio für eine Marketing-Zusage, 20 Mio. für nicht erstattungsfähige Kosten sowie einer Garantiesumme von mindestens 80 Mio. Dollar Umsatz zusammengesetzt. Letztere sei bereits nach zwei Wochen übertroffen worden, mit einem Umsatz von 100 Mio. Dollar.Für das Kostenlos-Angebot der Spielesammlung Borderlands: The Handsome Collection seien 11 Mio. Dollar vereinbart worden, also beinahe so viel wie für sämtliche anderen Kostenlos-Titel in den ersten neun Monaten des Epic Games Store