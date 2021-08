Epic Games: Verliert bislang offenbar Geld mit fast allen Store-Exklusivtiteln seiner "ersten Welle"

Der aktuelle GameDiscoverCo-Newsletter von Simon Carless, pcgamer.com und einige Reddit-Nutzer haben einige unerfreuliche Geschäftsergebnisse für den Epic Games Store analysiert. Im Rahmen des Rechtsstreits mit Apple sei bekannt geworden, dass lediglich ein Titel aus Epics "erster Welle" neuer Exklusivtitel (Dezember 2018 bis Juni 2019) profitabel gewesen sei.Die Titel in der entsprechenden Statistik seien zwar geschwärzt worden - anhand der im Dokument genannten Release-Daten habe man aber trotzdem relativ verlässlich deuten können, worum es sich jeweils handelte. Lediglich die Simulation Satisfactory der Coffee Stain Studios habe mehr als die minimale Garantiesumme wieder eingespielt: In diesem Fall hätten die Early-Access-Einnahmen bereits in dieser Zeitspanne (11,6 Mio. Dollar) die Summe übertroffen, die Epic dem Hersteller für die Exklusivität gezahlt habe (11,5 Mio. Dollar).Dass der Titel ein Verkaufsschlager ist, machten bereits die 500.000 Verkäufe klar, welche die Coffee Stain Studios eine Woche nach dem Launch meldeten.Abgesehen von Satisfactory seien in den Dokumenten allerdings nur zwei weitere Exklusivtitel aus dem Store aufgeführt worden, von denen erwartet wird, dass sie zumindest ihre Kosten für Epic wieder einspielen. Bei einem im Jahr 2019 veröffentlichten Negativbeispiel handle es sich vermutlich um Journey , das zum Zeitpunkt der Statistik lediglich 2% seiner minimalen Garantiesumme wieder eingespielt habe, nämlich 300.000 Dollar - im Vergleich zu Epics Investition von 14 Mio. Dollar für den Exklusiv-Deal. Metro Exodus habe für noch größere Verluste gesorgt: Die Einnahmen hätten bis Juni 2019 lediglich rund ein Drittel der minimalen Garantiesumme von 37 Mio. Dollar erreicht. Zu den schlechten Ergebnisse dürfte auch der damalige Unmut von Fans beigetragen haben. Der Exklusiv-Deal des Shooters wurde schließlich erst Wochen vorm Launch bekanntgegeben.