Epic Games: Übernimmt die Rock-Band-Entwickler Harmonix

In den vergangenen Monaten hat Epic Games mehrere Konzerte mit berühmten Künstlerinnen und Künstlern in Fortnite stattfinden lassen. Dazu gehörten virtuelle Auftritte von Ariana Grande, Marshmello oder auch Travis Scott. Und diesem musikalischen Thema folgend hat das Unternehmen angekündigt, dass man das Entwicklerstudio Harmonix übernommen hat, dessen Team in Zukunft u.a. bei allem helfen wird, was mit Musikevents in Fortnite zu tun hat.Harmonix ist unter anderem für Musikspiele wie Guitar Hero oder Rock Band bekannt. Gegründet wurde das Studio bereits im Jahr 1995. Zuletzt waren die Macher für Projekte wie Fuser oder das VR-Spiel Audica verantwortlich. Trotz der Übernahme durch Epic Games, wird sich Harmonix aber auch weiterhin um seine bestehenden Spiele kümmern, wie man in einem kurzen FAQ mitteilt. Neue Inhalte für Rock Band, Rock Band Rivals und Fuser befinden sich demnach auf dem Weg. Weitere Details zu den Plänen mit Epic Games werden die Verantwortlichen schon bald bekannt geben.Bereits von 2006 bis 2010 hatte Harmonix seine Unabhängigkeit schon einmal aufgegeben. In diesem Zeitraum war man Teil des Multimedia-Konzerns Viacom (mittlerweile ViacomCBS), zu dem seinerzeit auch Comedy Central, Nickelodeon oder MTV gehörten, in dessen damals frisch gegründeter Games-Sparte Harmonix einsortiert wurde.