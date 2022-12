Epic Games: Gewaltige Geldstrafe von 520 Millionen US-Dollar wegen rechtswidriger Praktiken

Lilalaunefuchs schrieb am 20.12.2022 um 12:14 Uhr

Also das war ja mal wirklich kackendreist von Epic und zu Recht mit Strafe belegt. Allerdings frage ich mich langsam wirklich was wir für Eltern haben. Ich meine das Kind vor dem Fernseher parken war früher schon verpönt. Aber jetzt das Kind vor dem Fernseher parken und ihm die Kreditkarte in die Hand zu drücken (voraus gesetzt, sie wurde nicht gestohlen) ist ja wohl selten dämlich. Aber wenn ich mir anschaue, wie die Jugend teilweise drauf ist, dann wundert es mich nicht, dass die Eltern null Autorität gezeigt haben.